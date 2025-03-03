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Genç Kızılay Gönüllüleri Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzattı

Genç Kızılay Gönüllüleri Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzattı
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Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Genç Kızılay gönüllüleri, Ramazan ayının ilk gününde ihtiyaç sahiplerine 150 yardım kolisi ve ek desteklerle ulaşarak dayanışma ruhunu yaşattı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren Genç Kızılay Gönüllüleri, Ramazan ayının ilk gününde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Gediz merkez ve köylerinde belirlenen ailelere yardım kolileri ulaştıran gönüllüler, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşattı. Akşam saatlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret eden ekipler, içerisinde temel gıda malzemeleri bulunan 150 Ramazan kolisini sahiplerine teslim etti. Bunun yanı sıra nakit ve kıyafet yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gediz Genç Kızılay Gönüllüleri Başkanı Emrah Özsoy, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan boyunca yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Vatandaşlar, kendilerine uzatılan bu yardım elinden dolayı Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, Ramazan ayında böylesine anlamlı bir desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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