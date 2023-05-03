Genç iletişimciler tecrübeli isimlerden kriz ve afet dönemlerinde haberciliği öğrendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle düzenlenen Kriz ve Afet Dönemlerinde Habercilik Akademisi tamamlandı. Genç iletişimciler, kriz ve afet gibi olağanüstü dönemlerde haberciliğin püf noktalarını deneyimli isimlerden bizzat dinledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından düzenlenen Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Akademisi tamamlandı. Genç iletişimcilerin yoğun ilgisiyle UMED eğitim salonunda gerçekleştirilen akademide alanında tecrübeli isimler, hem afet ve kriz dönemlerinde yapılan haberciliğe ilişkin detayları hem de mesleki tecrübelerini aktardı. Afet ve Kriz Dönemlerinde Habercilik Akademisi'nin ilk dersinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, olağanüstü dönemlerde habercilerin dikkat etmesi gereken unsurları ve tecrübelerini genç iletişimcilerle paylaştı. Akademiye Milli Gazete İstihbarat Şefi Ahmet Açıkay'ın "Son Dakika Haberciliği ve Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar" dersi ile devam edildi. Öğrenciler, Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika haberciliğinin nasıl yapılması gerektiğini ve son dakika haberlerinin önemini Açıkay'dan dinledi.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen de akademinin üçüncü dersi olan "Sosyal Medya ve Doğru Kullanımı" konusunda genç iletişimcilere bilgiler verdi. "Sosyal Medya ve Doğru Kullanımı" dersinde öğrencilere günümüz sosyal medya platformlarında etkileşim yaparken hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği ve paylaşılan içeriklere nasıl yaklaşmaları gerektiği anlatıldı.

Akademide yer alan "Asılsız Haberler ve Sürece Yansıması" dersinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Göksu genç iletişimcilere tecrübelerini ve asılsız haberlerle ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Genç iletişimciler, kriz ve afet dönemlerinde asılsız haberlerin tehlikelerini ve süreç içerisindeki yıkıcı etkilerini Göksu'dan dinledi.

Akademinin son dersi olan "Medya Etiği" dersinde ise TRT Spor Yayın Şefi Sertan Türkyılmaz, medyada etik ilkelerinin uygulanması ve etik kuralların gerekliliğine ilişkin genç iletişimcilere bilgi verdi. - ANKARA