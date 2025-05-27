Genç, Eski Evde Bulduğu Mektupları Sahiplerine Ulaştırmak İstiyor

Genç, Eski Evde Bulduğu Mektupları Sahiplerine Ulaştırmak İstiyor
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İzmir'deki bir genç, temizlik yaparken bulduğu 1966 yılına ait mektuplar ve fotoğrafların tarihi değer taşıdığını belirterek, bu belgelerin sahiplerine ulaşmak istiyor.

İzmir'de yaşayan bir genç, temizlik yapmak için gittiği eski bir evde 1966 yılına ait mektuplar ve fotoğraflar buldu. Belgelerin hem tarihi hem de manevi açıdan büyük değer taşıdığını düşünen genç, mektupların sahiplerine ya da yakınlarına ulaşmak istiyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Kerem Top (18), temizlik yapmak için ilçedeki eski bir eve gitti. Gittiği evde eski fotoğraflar ve mektuplar da bulan Top, mektupların el yazmasıyla yazıldığını ve 1966 yılına ait olduğunu fark etti.

Tek isteği, ait oldukları kişilere ulaşması

Evde eski mektup ve fotoğraflaı bulan Kerem Top, "Mektupların içeriği oldukça duygusal ve özel. Bunların bir zamanlar birilerine çok şey ifade ettiğini hissediyorum. Belki bir aile yadigarıdır, belki de hiç ulaşamamış mesajlardır," diyen genç, duyarlı vatandaşların yardımıyla iz sürebileceğini umuyor. Bulunan mektuplarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak isteyenlerin kendisiyle iletişime geçmesi çağrısında bulunan genç, "Mektup ve fotoğraflarını sahibine ulaştırmak istiyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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