Genç Astsubay Adayı Yunus Kamalı, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Yunus Kamalı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ailesinin onayıyla organlarını bağışlayan Kamalı, altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. Cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Alagüney Mahallesi yakınlarında 17 Ağustos günü motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Yunus Kamalı, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen genç öğrenci, ailesinin onayıyla organlarını bağışlayarak başka hastalara umut oldu. Kamalı'nın karaciğeri, böbrekleri ve kalbi yapılan nakillerle farklı hastalara hayat verdi.

Yunus Kamalı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi'nde defnedildi. Cenaze öncesi evinin önünde helallik alınırken, ardından Yalıntaş Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye; Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Kepsut Kaymakamı İsmail Cankut, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları, çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı. Büyük bir üzüntü içinde geçen törende, cenaze namazının ardından Kamalı'nın tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı babası Yusuf Kamalı'ya teslim edildi.

19 yaşında hayata veda eden Yunus Kamalı, sevenlerinin gözyaşları arasında Yalıntaş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - BURSA

