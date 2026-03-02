Haberler

İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iftar saatinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Uğurcan Çavdaroğlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından Çavdaroğlu'nun cenazesi, nisan ayında nişan yapacağı öğrenilen yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün iftar vakti otomobilin SUV tipi araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uğurcan Çavdaroğlu, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy yolu Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.V. idaresindeki 54 AEB 110 plakalı SUV tipi araç, Uğurcan Çavdaroğlu (22) idaresindeki 54 SK 574 plakalı otomobile çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, otomobil sürücüsü Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer araçtaki M.B.V. ise, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çavdaroğlu'nun cenazesi de Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Çavdaroğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yuva kurmaya hazırlanıyordu, son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Uğurcan Çavdaroğlu'nun nisan ayında nişan yapacağı öğrenildi. Çavdaroğlu'nun cenazesi, sevdikleri ve yakınları tarafından Akyazı Yahyalı Mahallesi'ndeki Civitler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahyalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
