Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Gemlik'te Asayiş ve Kamu Güvenliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı

Gemlik'te Asayiş ve Kamu Güvenliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey liderliğinde yapılan toplantıda, ilçenin 2024 yılına dair asayiş, kamu güvenliği ve ulaşım konuları ele alındı. Suç oranlarında azalma ve yeni yıl için planlar paylaşıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Yılmaz, Orman Bölge ve Gümrük Müdürlerinin Gazeteciler Günü münasebeti ile bir araya geldiği toplantıda ilçenin 2024 yılına dair asayiş ve kamu güvenliği faaliyetleri değerlendirildi.

Başsavcı Sercan Kocabey, adliye çalışmalarını özetleyerek, "16 savcımız ve 6 asliye ceza mahkememizle yoğun bir yıl geçirdik. Ağır ceza mahkemelerine 500-600 dava gönderdik. Toplam 14 bin dosya intikal etti ve 13 bin 600 dosyayı karara bağladık. Eşgüdüm sayesinde hızlı sonuçlar aldık" dedi.

İlçede en çok işlenen suçlar arasında dolandırıcılık, hırsızlık, alkollü araç kullanımı ve ruhsatsız silah taşımacılığı yer aldı. Dolandırıcılık suçlarında 1200-1300 işlem yapılırken, buna rağmen hırsızlık olaylarında yüzde 50 azalma olduğu belirtildi.

Belli suçlarda yaptırım artacak

Başsavcı Kocabey, uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu ticareti, alkollü araç kullanımı ve ruhsatsız silah taşıma suçlarına yönelik koruma tedbirlerinde farklı değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti. Son üç ayda son yapılan operasyon haricinde, uyuşturucu ticaretinden 14 tutuklama ve 26 gözaltı, alkollü araç kullanımıyla ilgili 11 gözaltı, ruhsatsız silah taşımaktan ise 13 gözaltı ve 1 tutuklama yapıldığını aktardı.

Kolluk adına başarılı bir yıl geçirdik

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç, başarıların personel ve ekiplerin özverili çalışmalarıyla sağlandığını belirterek, 2024'te yeni personel ve araçlarla daha verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. İlçe Jandarma Komutanı Özgür Yılmaz ise denetimlerin artırılmasıyla olayların büyük ölçüde önlendiğini ve suç oranlarında önemli düşüşler sağlandığını vurguladı.

Gemlik'te RoRo seferleri başlıyor

Orman İşletme Müdürü Remzi Artar, 2024'te orman yangınlarında azalma olduğunu belirtti. Bu başarıda kolluk kuvvetlerinin katkısının büyük olduğu ifade edildi. Gemlik Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amiri Murat Ertaş ise bakanlık bünyesinde ticaretin hem hızlı hem güvenli şekilde sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, Gemlik'te Ro-Ro seferlerinin başlatılacağı bilgisini verildi. 2024 yılı değerlendirme toplantısı, kurumlar arası başarılı iş birliğinin önemine vurgu yapılarak son buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi
img

Sıra dışı etkinlik! İç çamaşırlarına kadar soyunup gezdiler
img

"İsrail Savunma Bakanlığı'nı süpersonik füzeyle vurduk"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Magazin gündemini sarsan iddia sonrası ifadeye çağrıldı
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit

Son Dakika Haberleri

Tuta Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lucas Silva Melo Fenerbahçe ile anlaştı mı? Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.