Gemlik'in yeni kardeşi 'Dezginja'

Gemlik Belediyesi, Moldova Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'ndeki Dezginja Belediyesi ile kardeş şehir oldu.

Kardeş şehir olmak için yapılan ön protokolü, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Dezginja Belediye Başkanı Capsamun Vasili imzaladı. Yapılan ön protokol belediye meclislerinde görüşülmesinin ardından resmiyet kazanacak.

Kardeş şehir protokol imza töreni sırasında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gagavuzya ile Türkiye Cumhuriyetinin arasında kan bağı olduğuna dikkat çekerek, Gemlik'in özellikleri hakkında misafirlerine bilgi verdi. Gemlik'in liman, turizm, tarım ve sanayide oldukça gelişmiş bir bölge olduğun belirtti. Gagavuz Özerk Cumhuriyetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kan bağı olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Sertaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gagavuzya bölgesine verdiği öneme değindi. Yapılan protokolün iki belediye içinde hayırlı olmasını dilerken, bölge ile yapacak siyasi ve sosyal işbirliklerinin ilişkilerini güçlendireceğini vurguladı.

Dezginja Belediye Başkanı Capsamun Vasili ise, Gagavuzya Cumhuriyeti'nden dokuz belediye başkanı Gemlik Belediyesi'ni ziyaret ettik. Bu ziyarette Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan ile kardeş şehir olmak üzere bir protokol imzaladık. Bu ziyarette iki belediyenin kardeşliğini geliştirmek için daha fazla işbirliği yapacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Dezginja ve Gemlik Belediye başkanları tarafından kardeş şehir protokolüne imzalar atıldı. Gagavuzya bölgesinden gelen misafir belediye başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. - BURSA