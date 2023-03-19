Gemlik Belediyespor, Türkiye Güreş Şampiyonası Yolcusu

Gemlik Belediyespor, 17 Mart'ta Gürsu'da düzenlenen 'U13 ve U15 yaş Bursa Güreş İl Seçmeleri'nde dereceye girerek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

'U13 ve U15 yaş Bursa Güreş İl Seçmeleri'nde Gemlik Belediyespor'un sporcuları Zafer Karakaş birinci, Devran Yıldırım ve İsmail Mekki Soyal de üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Gemlik Belediyespor olarak katıldığımız her müsabakadan başarıyla dönmek bizler için mutluluk verici oluyor. Gemlik'imizin adını Türkiye'nin her bölgesinde başarı ile duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güreş takımımız, katıldığı her müsabakada bizleri gururlandıran sonuçlarla ilçemize dönüyor. Gürsu'daki müsabakadan çok önemli dereceler alarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Güreş takımımızın değerli eğitmeni Emre Ayvaz'ı tebrik ediyorum" dedi.