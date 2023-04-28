Gemlik Belediyesi tüm sokaklarda

Gemlik Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla araç filosuna kattığı iki adet elektrikli araçla Gemlik'in sokak ve caddelerin denetimlerini gerçekleştirirken, gördüğü aksaklıkları ilgili birimlere aktararak çözümlerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla araç filosuna kattığı iki adet elektrikli araçla Gemlik'in sokak ve caddelerin denetimlerini gerçekleştirirken, gördüğü aksaklıkları ilgili birimlere aktararak çözümlerini sağlıyor.

Gemlik Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu denetim ekipleriyle sorunları çözmeye devam ediyor. Gemlik merkezinin 530 kilometre uzunluğundaki sokaklarının her gün yaklaşık 100 kilometresinde denetim yapan ekipler; özellikle Park Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında bulunan tespit ederek çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Elektrikli araçların takibi ve şikayetlerin ilgili birimlere aktarılması için kullanılan program Gemlik Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından tasarlanarak kullanıma sunuldu. Programda kullanılan arayüz sayesinde araçların takibi yapılırken, sisteme fotoğraflı ve adres bilgili olarak girilen şikayetler, anında ilgili müdürlükte çalışan sorumlu personelin sistemine düşerken ivedilikle ilgili ekiplere yönlendirme yapılıyor. İlgili ekip ise bölgedeki vatandaş şikayetlerinin çözüldüğünü sisteme giriyor ve vatandaşa konu hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Gemlik merkezinin yaklaşık 530 kilometrelik bir yol ağının bulunduğunu ve bu yollardaki Gemlik Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde alınan şikayetlerinin vatandaşın belediyeye iletmeden önce belediye ekipleri tarafından tespit edilerek çözüme kavuşturulmasını hedeflediklerini ifade ederken, "Vatandaşlarımız, gerek whatsapp hattından gerekse telefon numaralarımız aracılığıyla bizlere bu zamana kadar şikayetlerini iletiyordu. Bizlerde ekiplerimiz aracılığıyla aktarılan şikayetlerin çözümünü gerçekleştiriyorduk. Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin sıkıntılarını daha hızlı çözüme kavuşturmak için böyle bir adım attık. Filomuza kattığımız iki adet elektrikli araçla her gün sokaklarımızı denetliyoruz. Bugüne kadar ekiplerimiz tarafından 200ün üzerinde şikayet ile ilgili birimlere gönderilirken, bunların hepsine yakınını çözümünü kavuşturduk" dedi. - BURSA