Haberler

Geminin kurtarılmasının ardından boğaz trafiğe açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparken yalıya metreler kala karaya oturan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisinin kurtarılmasının ardından Boğaz gemi trafiğine açıldı.

Sarıyer Yeniköy açıklarında gece saatlerinde meydana gelen olayda 147 metrelik Türk bayraklı konteyner gemisi KAPPA, henüz bilinmeyen sebeple sürüklenmiş ve deniz kenarında bulunan yalıya çarpmasına metreler kala karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti Ekipleri ve dalgıçlar tarafından yapılan yaklaşık 6 saat süren hasar tespiti ve incelemelerin ardından karaya oturan gemi Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri tarafından çekilerek yüzdürülmeye başlanmıştı. Ekipler tarafından çekilen gemi İstanbul Boğazı'ndan çıkarılarak Yeşilköy açıklarına demirletilirken, Boğaz gemi trafiğine saat 07.50 itibariyle tekrar açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

