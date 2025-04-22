Gemiç Mahallesi'nde Cami Güzelleştirme Çalışmaları

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Gemiç mahallesinde bir hayırsever aile, yaptıkları çalışmalar ile camilerinin görünüme güzellik kattı.

Mahalle sakinleri Ürhan ailesi, hep birlikte caminin dış cephe boyalarını yaptılar. Diğer köylere de güzel bir örnek teşkil eden aile babası Osman Ürhan; "Rahmetli babam köyümüzün eski muhtarı ve sakiniydi. Biz hayrı seven bir aileyiz. Muhtarımız Ahmet Bulut'un öncülüğünde bu işe giriştik. 4 Mayıs'ta Hıdırellez etkinliğimiz ve yağmur duamız var ve o zamana kadar camimizi dış görünüşü değiştirip güzelleştirmek istedik" diye belirtti.

Gemiç Mahallesi Muhtarı Ahmet bulut ise; "Son iki ay içinde camimizin taban ısıtması sıkıntısı halledildi, hanımlar tarafı PVC ile kapatıldı. Bütün eksikleri inşallah 4 Mayıs Pazar günü Hıdırellez ve yağmur duası etkinliğine yetiştireceğiz. Bunlar köyümüzün hayır sever halkı sayesinde oluyor. Diğer eksiklerimizi de zamanla gidereceğiz. 4 Mayıs Hıdırellez ve yağmur duasına dostlarımızı ve sevenlerimizi davet ediyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR