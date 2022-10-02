'Gemi Kafe hizmete açıldı
Yerel Haberler
'Gemi Kafe hizmete açıldı Gemi şeklindeki kafe vatandaşların ilgi odağı oldu Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olan 'Gemi Kafe' hizmete açıldı.
'Gemi Kafe hizmete açıldı
Gemi şeklindeki kafe vatandaşların ilgi odağı oldu
ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olan 'Gemi Kafe' hizmete açıldı. İçi ve dışıyla gemiye benzeyen kafe drone ile görüntülendi.
Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan göl üzerinde inşa edilen Gemi Kafe'nin yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Erzurum'un muhtelif noktalarında hizmete açılan kafeterya ve sosyal tesislerin yanında Olimpiyat Parkında ki göl üzerine inşa edilen Gemi Kafe vatandaşların ilgi odağı oldu.
Göl üzerinde gemiye benzer görüntüsüyle dikkat çeken 'Gemi Kafe havadan görüntülendi.