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Gelevera Deresi'nde Balık Ölümleri Vatandaşları Korkutuyor

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Giresun ile Gümüşhane sınırında bulunan Akılbaba dağından doğan Gelevera Deresi'nde son günlerde yaşanan balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendiriyor. Vatandaşlar, derelerde siyanür akıtıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma yapılmasını ve çevre felaketinin sona erdirilmesini istiyor.

Giresun ile Gümüşhane sınırında bulunan Akılbaba dağından doğan ve türkülere konu olan Gelevera Deresi'nde son günlerde yaşanan balık ölümleri vatandaşları korkutuyor.

Dereyi besleyen küçük derelerde de yoğun balık ölümlerinin olduğu görülürken çevre sakinleri bölgede bulunan maden şirketinin derelere siyanür akıttığını iddia etti. Suyun renginin kızıla döndüğü Gelevera Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeninin araştırılmasını isteyen vatandaşlar iddiaların da soruşturularak gerçeğin ortaya çıkarılmasını ve bu çevre felaketinin bir an önce sona erdirilmesini istedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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