Haberler

Geleneksel Oyunlar Tırı Aydın'a Yolculuk Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Aydın'da yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak geçmişin oyunlarını tanıtıyor. Mas güreşi, mangala ve çuval yarışı gibi yüzyıllardır süregelen oyunlarla kültürel mirasın geleceğe taşınması hedefleniyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun birbirinden eğlenceli oyunları barındıran Geleneksel Oyunlar Tırı bir kez daha yollara düştü. Gittiği şehirlerde çocukların, gençlerin ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinlerin ilgi odağı olan Geleneksel Oyunlar Tırı rotasını bu kez Aydın'a çevirdi.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı Anadolu'yu karış karış dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır kültürümüzün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Her şehirde gençler ve çocuklar tarafında sevgi ve heyecanla karşılanan Geleneksel Oyunlar Tırı yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine vesile olurken öte yandan geleneksel kültürümüzün ne denli zengin olduğuna ve bu zenginliğin nesiller boyu yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz" diyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus; ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Aydın halkını bu güzel şenliğe davet ederek geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımak adına yarın saat 09.00-16.00 saatleri arasında bütün Aydın halkını Efeler Kent Meydanı'na buluşmaya davet etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.