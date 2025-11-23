Geleneksel Oyunlar Tırı Aydın'a Yolculuk Etti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun birbirinden eğlenceli oyunları barındıran Geleneksel Oyunlar Tırı bir kez daha yollara düştü. Gittiği şehirlerde çocukların, gençlerin ve nostaljik anlamda geçmişin unutulmaz sıcak atmosferine bir kere daha tanık olmak isteyen yetişkinlerin ilgi odağı olan Geleneksel Oyunlar Tırı rotasını bu kez Aydın'a çevirdi.

Ankara'dan yola çıkan oyun tırı Anadolu'yu karış karış dolaşarak mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi yüzyıllardır kültürümüzün temel taşlarından olan geleneksel oyunları tanıtmayı, çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Her şehirde gençler ve çocuklar tarafında sevgi ve heyecanla karşılanan Geleneksel Oyunlar Tırı yüzbinlerce çocuğa ve ebeveyne ulaşarak kuşakların hep birlikte eğlenmesine vesile olurken öte yandan geleneksel kültürümüzün ne denli zengin olduğuna ve bu zenginliğin nesiller boyu yaşaması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz" diyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus; ebeveynlerin nostaljik bir yolculuğa çıkması, çocukların ise unutamayacakları güzel bir oyun şöleni yaşamaları için bütün Aydın halkını bu güzel şenliğe davet ederek geçmişin ihtişamını, geleceğe taşımak adına yarın saat 09.00-16.00 saatleri arasında bütün Aydın halkını Efeler Kent Meydanı'na buluşmaya davet etti. - AYDIN