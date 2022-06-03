Geleneksel Kormişkan Bahar Şenlikleri Bornova'da düzenlenecek - Haberler

Ege Şanlıurfalılar Federasyonuna bağlı İzmir Siverek Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kormişkan Bahar Şenlikleri, 5 Haziran tarihinde Bornova Aşık Veysel Parkı'nda gerçekleştirilecek. Çiğ köfte yarışması, yumurta tokuşturma oyunu gibi yöresel etkinliklerin yer alacağı şenlikte, katılımcılara ücretsiz çiğ köfte, döner ve ayran ikramı yapılacak.

İzmirlilerin doyasıya eğlenebilecekleri Kormişkan Bahar Şenlikleri, Bornova Aşık Veysel Parkı'nda saat 13.00'te başlayacak. Gece saat 23.00'e kadar sürecek etkinliklerde; davul, zurna ve halaylar eşliğinde çiğ köfte yarışması gerçekleştirilecek. Siverek'e özgü koz, çizgi, yumurta tokuşturma oyunlarının de yer alacağı şenlikte, gündüz döner ve ayran, akşam ise çiğ köfte ikramı yapılacak. İzmir'in sıra gecelerinin vazgeçilmez grubu Siye Biye Erol İşcan, müzik şöleni ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. En az 5 bin kişinin katılımının beklendiği etkinliğe girişler ücretsiz olacak.

Ege Şanlıurfalılar Federasyonu ve İzmir Siverek Kültür ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Koç Ali Al, İzmir Siverek Kültür, Yardımlaşma ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Enis İpek, Genel Sekreteri Remzi Kasanoğlu, büyük organizasyona tüm İzmirlileri davet etti. Dernek yetkilileri, "Bu büyük kültürümüzü yansıtan etkinliklerimize tüm hemşerilerimiz ve aileleri dost arkadaşlarınızla davetlisiniz. Tüm etkinlik ve girişler ücretsizdir" dedi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel