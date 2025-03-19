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Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması'nda Gazimihal Ortaokulu Birinci Oldu

Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması'nda Gazimihal Ortaokulu Birinci Oldu
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Bilecik'te düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması, renkli görüntülere sahne olurken, Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi il birincisi oldu. Kaymakam Feyza Nur Kılıç, böyle etkinliklerin kültürel mirası yaşatmada önemli rol oynadığını belirtti.

Bilecik'te düzenlenen Geleneksel Halk Oyunları İl Yarışması büyük bir coşkuyla gerçekleştirilirken, Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi il birincisi oldu.

Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, yarışmanın şehrimizde renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, "Kültürel mirasımızı yaşatmayı amaçlayan bu etkinlik, yoğun ilgi gördü" dedi. Kılıç; "Minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışmaya katılan okullar, Bilecik Yöresi Halk Oyunları başta olmak üzere farklı yöresel oyunlarımızı sergilediler. Yıldızlar kategorisinde yarışmaya katılan Gazimihal Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi, Bilecik yöresinden dokuz oyunu coşkulu bir gösteriyle sunarak il birincisi oldu. Bölge yarışmasında ilimizi temsil edecek olan öğrencilerimizi tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kılıç, Bu tür etkinliklerin genç nesillerin kültürel mirasımıza sahip çıkmasını teşvik ettiği ve toplumumuzda geleneksel oyunlarımızın yaşatılmasına katkı sağladığını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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