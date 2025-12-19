Geleceğin mühendislerinin tasarladığı elektrikli araçlar beğeni topladı

Çorum'da Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen programda, lise öğrencilerinin ürettiği elektrikli araçlar katılımcılardan ilgi gördü.

Çorum'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Program kapsamında öğrenciler tarafından geliştirilen projeler sergilendi. Öğrencilerin, öğretmenlerinin destekleri ile yaptıkları ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren elektrikli araçlar ise katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Programın açılış kurdelesini Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler ve davetliler katıldı. - ÇORUM