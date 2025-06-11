Gedizli Usta Yusuf Kartal'ın Ahşap Tutkusu

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Kartal, evinin bir odasını atölyeye çevirerek el işçiliğiyle ahşap dekoratif ürünler üretiyor. Geleneksel Anadolu kültürüne ait izler taşıyan ürünleriyle dikkat çeken Kartal, ahşapla kurduğu bağı yaşam biçimine dönüştürüyor.

Gedizli usta Yusuf Kartal'ın ahşap tutkusu: Evinin odasını atölyeye çevirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Kartal, evinin bir odasını atölyeye çevirerek tamamı el işçiliğiyle hazırladığı ahşap dekoratif ürünler üretiyor. Geleneksel kağnı modellerinden masa süslerine, otantik duvar objelerinden minyatür ahşap yapılara kadar birçok ürünü kendi tasarlayıp üreten Kartal, doğal malzeme kullanımı ve detaylı işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Ahşapla çalışmayı bir tutkuya dönüştüren Yusuf Kartal, herhangi bir kalıp ya da hazır malzeme kullanmadan, her parçayı ölçerek ve sabırla işliyor. Kullandığı malzemelerin büyük bir kısmını doğadan temin eden Kartal, ürünlerini nostalji, sadelik ve doğallık temasıyla şekillendiriyor. Kartal'ın çalışmaları, özellikle geleneksel Anadolu kültürüne ait izler taşıyan el sanatlarına ilgi duyan kişilerden ilgi görüyor. Kağnı modelleri, nostaljik değeri ve işçilik kalitesiyle öne çıkarken; diğer süs eşyaları da ev dekorasyonuna farklı bir hava katmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

Gediz'de kendi imkanlarıyla üretim yapan Yusuf Kartal, ahşapla kurduğu bağın yıllar içinde bir alışkanlıktan çok yaşam biçimine dönüştüğünü söylüyor. Ürünlerini merak edenler, atölyesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyebiliyor. Emekli olması nedeniyle hobi olarak ahşap işlerine başladığını belirten Yusuf Kartal, "Dedemden gördüm. O da bu şekilde yapıyordu. Kağnı, ata arabası gibi şeyler. Ona özenerek ben de hobi olarak başladım. Biraz daha kendimi geliştirdim. Sipariş almaya başladım. Sipariş almaya başladıktan sonra ürün çeşitlerimi çoğalttım. Ahşap ev, ata arabası, kesme tahtası gibi ürünlerim ve bunlara benzer çeşitler ürettim. Genel de arkadaşlarıma eşime dostuma hediye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP BAYSAL - Yerel
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