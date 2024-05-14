Gediz Müftülüğü Personeli AFAD Eğitimine Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, afetlere hazır olmak adına Müftülük personeli Kütahya AFAD İl Müdürlüğünde eğitim almaya başladı.

Gediz Müftülüğüne atanmasından bu yana yaptığı çalışmalar, kurum içinde gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimler ve sosyalliği ile Müftülükte yeni bir çığır açan Müftü Sebahattin Turan, ilçede veya ülke genelinde yaşanabilecek herhangi bir afet durumuna hazırlıklı olmak için personelini AFAD İl Müdürlüğünde eğitime gönderdi.

Bu çerçevede Gediz Müftülüğünden 27 personel 3 gün boyunca Kütahya AFAD İl Müdürlüğünde çalışmalarına başladı.

Ülkemizin değişik zamanlarda doğal afet, büyük deprem ve felaketlerle karşı karşıya kaldığını belirten Müftü Sebahattin Turan, "Böylesi zor durumlarda millet olarak hepimiz derinden etkileniyor, bazen de çaresiz kalabiliyoruz. Şüphesiz devletimiz ve kurumlarımız zor durumlar ve zamanlar için elinden geleni yapıyor. Ancak toplumu bir bütün olarak düşündüğümüzde her kurumun kuruluşun ve ferdin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekiyor. Son olarak yaşadığımız ve bütün millet ve devlet olarak hepimizi derinden etkileyen 6 Şubat Depremi bize çok sorumluluklar yükledi. Gediz İlçe Müftülüğü olarak depremi yaşamış bir ilçede müftülüğümüzün bir kurtarma ve yardım ekibi olsun düşüncesiyle Kütahya AFAD İl Müdürlüğümüzle temasa geçtik ve belirlemiş olduğumuz ekibimizi kendilerine bildirdik. Neticede bugün itibarıyla il merkezimizde eğitimleri başladı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ekibimizdeki bütün görevlilerimizden rabbimiz razı olsun. Rabbimiz devletimizi ve milletimizi her türlü afet ve beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA