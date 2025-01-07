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Gediz KYK yurtlarında kalan öğrencilere moral etkinliği

Gediz KYK yurtlarında kalan öğrencilere moral etkinliği
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından KYK Erkek ve Kız Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük tarafından KYK Erkek ve Kız Yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

KYK Erkek Yurdu öğrencileri için Gediz Madencilik Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Manevi Danışman Abdullah Bilgin öncülük etti. Etkinliğe Şube Müdürü Osman Avcı ve Gençlik Koordinatörü Yasin Kartal da katıldı. Program boyunca öğrencilerle hasbihal edilerek sınav dönemi öncesi destekleyici bir atmosfer oluşturuldu. Öğrenciler, kendi elleriyle çiğköfte yoğurarak keyifli anlar yaşadı. Program, Kars Sarıkamış Şehitleri başta olmak üzere tüm aziz şehitlerin ve geçmişlerin ruhuna yapılan dua ile sona erdi. Etkinlikte emeği geçen Manevi Danışman Abdullah Bilgin, katılımcılar ve destek sağlayan hayırseverlere teşekkür edildi.

KYK Kız Yurdu öğrencileri için ise Manevi Danışman Sabriye Gençkal Fidan öncülüğünde finaller öncesi moral ve motivasyon buluşması düzenlendi. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerle sohbet edilip çeşitli ikramlar sunuldu.

Konuyla ilgili olarak Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, "Üniversite öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onların hem akademik başarılarına hem de manevi yönden gelişimlerine katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Bu tür etkinliklerle, gençlerimize destek olmayı, onların motivasyonlarını artırmayı ve moral vermeyi amaçlıyoruz. Manevi danışmanlarımızın rehberliğinde düzenlediğimiz bu programlar, öğrencilerimizin sınav dönemlerini daha güçlü bir şekilde karşılamalarına vesile oluyor. Etkinliklere katkı sağlayan tüm personelimize, hayırseverlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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