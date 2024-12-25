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Gediz'deki Trafik Kazasında Karı-Koca Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti. Araçlar çarpıştıktan sonra sürücü ve yolcu sıkıştı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gediz'deki kazada karı koca hayatlarını kaybetti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Gediz-Uşak kara yolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Erdoğmuş Köyü'nden Gediz yönüne seyir halinde olan S.U. yönetimindeki 43 LD 422 plakalı araç, kavşaktan geçerken Gediz'den Uşak yönüne gitmekte olan O.A. idaresindeki 35 BLC 168 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 43 LD 422 plakalı araç orta refüje savrulurken, sürücü S.U. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi E.U. araçta sıkıştı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yaralılar araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan karı-koca, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden S.U. ve eşi E.U. cenazeleri, bugün Erdoğmuş Köyünde toprağa verilecek.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Gediz'deki Trafik Kazasında Karı-Koca Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP BAYSAL - Yerel
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