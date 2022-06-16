Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gediz'de toplu sünnet kayıtları başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için kayıtlar başladı.

24-31 Temmuz 2022 tarihlerinde 18. düzenlenecek olan festival etkinlikleri içerisinde yer alan Gediz Kaymakamlığı ve Gediz Belediyesi tarafından ortaklaşa organize edilen toplu sünnet merasimi kayıtları Gediz Belediyesi tarafından alınmaya başladı.

Konu hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri içerisinde yer alan Toplu Sünnet Merasimi için sünnet olacak çocuklarımızın kayıtları alınmaya başlandı. Mahalle ve köy muhtarlarımızın bu konuya hassasiyet göstererek ihtiyaç sahibi çocuklarımızı bizlere yönlendirerek kayıtlarını yaptırmaları çocuklarımız ve aileleri bakımından önemlidir. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. Erkekliğe ilk adım olan sünnet ve toplu düğün merasimi ile çocuklarımız unutamayacakları güzel bir sünnet töreni kendilerine armağan edilmektedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gediz Belediyesi Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title