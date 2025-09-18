Gediz'de Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uzun süredir devam eden kuraklığın ardından, ilçeye bağlı Yenikent Beldesi'nin Gölcük Mahallesi'nde geniş katılımlı bir yağmur duası programı düzenlendi. Gölcük Mahalle Muhtarı Akın Alkan'ın organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar hep birlikte ellerini semaya kaldırarak bereketli yağmurlar için dua etti.

Programa, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Öğle namazı öncesinde yapılan sohbetin ardından, muftilerin önderliğinde dualar edildi. Etkinlikte, mahalledeki kadınlar tarafından hazırlanan tarhana çorbası ve hayır yemekleri katılımcılara ikram edildi.

Gölcük Mahalle Muhtarı Akın Alkan, düzenlenen programla ilgili yaptığı açıklamada, "Mahallemiz sakinleri olarak, bu kurak günlerde Rabbimize yakarmak ve O'ndan rahmet dilemek için bir araya geldik. Sayın Kütahya İl Müftümüz ve Gediz İlçe Müftümüzün katılımıyla dualarımızı ettik. Bu zor günlerde bile birlik ve beraberliğimizi göstererek organize ettiğimiz bu programa katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah dualarımız kabul olur ve topraklarımız rahmete kavuşur" dedi.

Mahalle halkı, düzenlenen bu programın kendileri için hem manevi bir rahatlama hem de toplumsal bir dayanışma vesilesi olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA