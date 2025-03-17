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Gediz'de Kur'an Kursu İnşaatına Bağışlarla Destek Sürüyor

Gediz'de Kur'an Kursu İnşaatına Bağışlarla Destek Sürüyor
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Serdar Camii yanında yapımı devam eden Erkek Hafızlık Kur'an Kursu inşaatına hayırsever vatandaşlardan gelen yardımlar artarak devam ediyor. İsim vermek istemeyen bir yaşlı kadın, inşaata bir bilezik bağışlayarak destek oldu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Serdar Camii yanında yapımı devam eden Erkek Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı için Gediz halkının yardımları sürüyor.

Hayırsever vatandaşların desteğiyle devam eden bu hayır işine duyarlı bir vatandaş daha katkıda bulundu. Dayınlar Mahallesi'nde ikamet eden ve isminin açıklanmasını istemeyen yaşlı bir kadın, görevliler vasıtasıyla inşaata bir bilezik bağışladı. Bağışı kabul eden Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Allah'a şükür Ramazan ayı bütün güzellikleriyle devam ediyor. Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır. Hayırsever teyzemiz de bu güzelliklere ve iyiliklere vesile olmak amacıyla bileziğini Kur'an kursu inşaatımıza bağışladı. Teyzemize bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz. Rabbim teyzemizin hayrını kabul etsin" dedi.

Kur'an kursu inşaatına desteklerin devam ettiğini belirten yetkililer, Gediz halkının bu örnek dayanışma ve yardımlaşma ruhunun takdire şayan olduğunu vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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