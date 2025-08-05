Gediz'de İkinci Noterlik Hizmete Açıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde artan nüfus yoğunluğu ve noterlik hizmetlerine olan talep üzerine, ilçeye 2'nci noterlik açıldı.

Sivas'ın Gölova ilçesinden atanan Ayşegül Özbek Okçu, Gediz'deki yeni görevine başlayarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Bu gelişme, Gediz halkı için noterlik işlemlerinde yaşanan yoğunluğu azaltarak süreci hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendirildi. İkinci noterliğin açılmasının vekaletname, araç satış gibi işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayarak vatandaşların işlerini kolaylaştıracağı belirtildi. Bu yeni hizmetin Gediz'in gelişen yapısına ve artan ihtiyaçlarına cevap veren önemli bir kamu hizmeti olarak öne çıktığı ifade edildi.

"1 Ağustos'tan itibaren işlem kabul etmeye başladık"

Gediz 2. Noteri Ayşegül Özbek Okçu, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sivas Gölova ilçesinden Adalet Bakanlığı tarafından atandım. Gediz ilçesine 2'nci bir noterlik kuruldu. 1 Ağustos'tan itibaren işlem kabul etmeye başladık. Noter işlemlerini inşallah sağlıklı ve hızlı bir şekilde sürdürmek için uğraşıyoruz. Gediz halkını, ilk tanıdıklarımı çok sevdim. Çok güzel bir şehriniz var. Burada bulunup görev yaptığım süre içerisinde tüm Gediz'e hakkıyla, hukukuyla hizmet veririm. Elimden geleni yapmak için gayret gösteririm. Gediz halkına teşekkür ederim" diyerek iyi dileklerini paylaştı. - KÜTAHYA