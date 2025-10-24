Gediz'de Halk Eğitimi Merkezi'nden İhtiyaç Sahiplerine Kışlık Yardım

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından el emeğiyle hazırladığı kışlık kıyafetler ve ev tekstili ürünleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) teslim edildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından özenle hazırlanan polar şallar, çocuk eşofman altları ve çarşaflar gibi kışlık ürünler, soğuk havalar öncesinde ihtiyaç sahiplerine sıcaklık katacak.

Sosyal Yardım Projesi kapsamında hazırlanan ürünlerin teslimi sırasında konuşan Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Arısoy, bu tür çalışmaların önemini vurguladı. Müdür Arısoy, "Sosyal Yardım Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edilen ürünlerin hazırlanmasında ve dikiminde emeği geçen başta usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim. Halk Eğitimi Merkezi olarak, kurslarımızın yalnızca mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini ve dayanışmayı güçlendirmesi bizler için gurur kaynağıdır. Bu tür projelerle toplumumuzun her kesimine dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Teslim edilen ürünler, Gediz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. - KÜTAHYA