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Gediz'de Hafızlık Kursu İçin Hayırseverlerden Destek Yağmuru

Gediz'de Hafızlık Kursu İçin Hayırseverlerden Destek Yağmuru
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde durma noktasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu inşaatı için hayırseverlerin yardımları sürüyor. Müftü Sebahattin Turan, bağışların kursun yeniden hareketlenmesini sağladığını belirtti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yapımı devam eden ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle durma noktasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu için hayırseverlerin destekleri sürüyor. Gediz Serdar Camii yanında temel betonu atılma aşamasında olan inşaat, vatandaşların ve hayırseverlerin yardımlarıyla ilerlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın yaptığı yüklü miktardaki bağış, kurs inşaatı için yeni bir umut oldu. Bu örnek davranışın ardından, Gedizli vatandaşlar da yardımlarını Gediz Müftülüğü'ne ulaştırmaya başladı. Konuyla ilgili Müftü Sebahattin Turan, "Bağışlar sayesinde inşaatımız yeniden hareketlendi. İnşallah kursumuz tamamlandığında, Gediz'e yakışır bir eğitim yuvası olacak" dedi.

Bu kapsamda Gediz Un Sanayi sahibi Eser Dinç, kurs inşaatına ilk aşamada 100 bin TL bağışta bulunduğunu ve desteğinin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Din Görevlisi Hüseyin Solak'ın aracılığıyla Muhipler Mahallesi'nden hayırsever bir vatandaşın 5 bin TL bağışı müftülüğe ulaştırıldı. Her gün bağış akışıyla büyüyen bu hayır projesi, Gediz halkının dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Müftü Turan, destek veren herkese teşekkür ederek, "Kursumuz tamamlandığında, burada birçok hafız yetişecek. Bu projeye katkıda bulunan gönlü zengin kardeşlerimize minnettarız. Rabbimiz hayırseverlerimizin niyetlerini kabul etsin, birlerini bin eylesin" diye konuştu.

Hafızlık kursu inşaatının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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