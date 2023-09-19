Gediz'de bir yıldır hatimle kılınan sabah namazının duası yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 1 yıldır devam eden hatimli sabah namazının hatim duası ve sabaha namazı buluşması gerçekleştirildi.

Hatimli son sabah namazına İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Turan'ın kıldırdığı sabah namazının ardından Ulu Camii Müezzin Kayyımı İsmail Karakaş zikir ve tesbihat yaptı.

Program, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan'ın "Hayat Kitabımız Kur'an-ı Kerim" konulu sohbet ve hatim duası ile sona erdi.

Konuyla ilgili konuşan Müftü Turan, "Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden hatimle sabah namazı buluşmalarımızı hatim duası ile bitirdik. Bu uygulama ile sabah namazlarımız şölen gibi oldu. İlçemizin her mahallesinden namazlara katılım sağlandı. Vatandaşlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Namaz sonrası cemaate çorba ikramında bulunuldu. - KÜTAHYA