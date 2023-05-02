Gediz Belediyesi'nden teşekkür yemeği

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen vatandaşlar için Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak teşekkür yemeği düzenledi.

Programda, gönüllü olarak gece gündüz demeden özverili çalışmalar sergileyen madencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum diye konuşan Başkan Akçadurak, "Deprem felaketin ardından, millet olarak nasıl bütünleştiğimizi gördük. İnşallah bu birliktelik daim olur. Millet olarak asrın felaketinin altından kalkacağız ve yaralarımızı saracağız. Büyük küçük demeden yardıma koşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Gediz Belediyesi tarafından hazırlanan plaketler depremde yardıma koşan başta madenciler olmak üzere yardımda bulunan diğer vatandaşlara takdim edildi.

Düzenlenen teşekkür yemeğine, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Adayları Adil Biçer, Mustafa Altuğ Atalay, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı. Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı, STK Temsilcileri, Mahalle ve Köy Muhtarları, madenciler, işadamları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA