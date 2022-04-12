Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak - Haberler

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Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gebze Kitap Fuarı 16 Nisan'da kapılarını açacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşları 16-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Gebze Kitap Fuarı'na davet etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşları 16-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Gebze Kitap Fuarı'na davet etti.

Gebze Belediyesi Kitap Fuarı, 16-24 Nisan tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 100'den fazla yayın evinin yanı sıra 19 ulusal ve 101 yerel yazarın iştirakiyle gerçekleştirilecek fuar binlerce kitabı, okur-yazarlarla buluşturacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise vatandaşları Gebze Belediyesi Kitap Fuarı'na davet etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zinnur Büyükgöz, Kitap, Nisan, Gebze, Yerel, Haberler

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