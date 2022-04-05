Gebze'de şehit ve gazi yakınları iftara konuk oldu

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit ve gazi ailelerini iftar programında ağırladı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehit, gazi aileleri ve yakınlarını iftar yemeğinde ağırladı. Programda konuşan Zinnur Büyükgöz, "Değerli şehitlerimizin, gazilerimizin aileleri; aziz şehitlerimiz canları pahasına bu vatanı bize emanet ettiler. Onlar Peygamber Efendimize komşu. İnşallah Rabbim bizleri onlara komşu olanlardan eylesin. Bizler de sizin evlatlarınızız. Biz bir aileyiz. Mağfiret ve paylaşma ayı olan bu mübarek Ramazan ayında rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Vatan savunmasında şehit olan evlatlarımıza, kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dilerim. Nur içinde yatsınlar" dedi.

"Minnet ve şükran borcumuz var"

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise "Aziz toprakları bizlere vatan eyleyen aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Şehitlerimizin emaneti aileler ve kıymetli gazilerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Sizin sıkıntılarınız bizim sıkıntılarımız. Devlet bu vatana çalışan herkes için vardır" diye konuştu. - KOCAELİ