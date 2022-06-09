Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül - Haberler

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Kuruçay'a ödül Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a ödül verildi. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a ödül verildi. Ankara'da Adalet Bakanlığı tarafından Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu gerçekleştirildi. Törende, uzlaştırma işlemlerinde başarılı çalışmalarda bulunan cumhuriyet başsavcılıkları arasında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da ödüle layık görüldü. Uzlaştırma başarı plaket ve ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, HSK Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci ve bakan yardımcılarının katıldığı tören ile Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay'a takdim edildi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Ankara Yerel Haberler

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