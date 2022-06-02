Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclisinin 1. oturumu yapıldı

Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısının 1. oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi'nin haziran ayı meclis toplantısının 1. oturumu, kent meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Başkanvekili Sedat Çelik'in yönettiği haziran ayı meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin raporlar bölümünde yer alan 1. ve 2. maddeleri oy birliğiyle, 3 ve 4. maddeleri oy çokluğu, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddeleri de oy birliği, 10. maddesi oy çokluğuyla kabul edilerek, karara bağlandı. Gündemde yer alan diğer maddelerin de görüşülerek karara bağlandığı haziran ayı olağan meclis toplantısı 1. oturumunda ayrıca; Anadolu Medeniyetleri Birliği meclis üyeliklerine yapılan oylamayla Yasemin Özdemir, Şenay Cebelli Önder asil üyeliğe, Nur Şentürk Tatoğlu da yedek üyeliğe seçildi. Gebze Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu 6 Haziran saat 15.00'te yapılacak. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gebze Belediyesi Sedat Çelik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title