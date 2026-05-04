Gazzeli çocuklar enkaz arasında hayat mücadelesi veriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla yerle bir olan Gazze Şeridi'nde çocuklar, yıkılmış evlerin ve enkazın arasında temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışırken; eğitim, oyun ve güvenlikten uzak, ağır insani şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları, en ağır etkisini çocuklar üzerinde gösteriyor. Yıkılan evlerin, artan insani kriz şartlarının ve temel hizmetlere erişimde yaşanan büyük zorlukların ortasında kalan çocuklar, günlük yaşamlarını enkazların arasında sürdürmeye çalışıyor. eğitim, oyun ve güvenlikten uzak, ağır insani şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar, su ve yiyecek kuyruklarında saatler geçirmek zorunda kalıyor. Bu zorlu şartlar, Gazze Şeridi'nde çocukluğun giderek silikleşen bir kavrama dönüşmesine neden oluyor.

Bölgede yerinden edilenlerden biri olan Thaer Al-Kafrawi, çocukların hayatlarının "son derece sefil hale geldiğini" söyledi. Al-Kafrawi, "Savaştan önce durumumuz çok daha iyiydi. Normal bir hayat sürüyorduk ve okula gidiyorduk. Ancak bugün bir çocuğun günü su ve yiyecek için sıra beklemek ile geçiyor" dedi.

Saldırılar sonucu evleri yıkılan 12 yaşındaki İman Ahmad, "Artık çadırlarda yaşıyoruz. Tüm zamanımız su ve yiyecek aramakla geçtiği için oynamaya ya da ders çalışmaya vaktimiz yok" diye konuştu. İman Ahmad, bunun artık normal hayatları haline geldiğini vurguladı.

Saldırılar sonrası büyük sorumluluklar üstlenen 14 yaşındaki Waseem Saad, "Ateş yakmak için odun kesiyorum, su ısıtıyorum, ekmek pişiriyorum ve yemek yapıyorum" dedi. Her gün erken kalkarak odun toplayan ve annesine yardım eden Waseem Saad, su kuyruklarında uzun saatler geçirdiğini ve bu kuyruklarda sık sık "insanlar arasında ciddi tartışmalar ve kavgalar" yaşandığını aktardı.

Tüm bu zor şartlara rağmen umutlu olduğunu dile getiren Saad, "Tek dileğim Gazze'nin savaş öncesi haline dönmesi ve benim yeniden okula gitmem. Başarılıydım ve ders çalışmayı seviyordum" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı