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Gazze'ye yardım tırlarının girişi engelleniyor

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Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar sürerken, bölgeye yeterli sayıda yardım hala ulaştırılamıyor.

Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar sürerken, bölgeye yeterli sayıda yardım hala ulaştırılamıyor. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi'ne girmeyi bekleyen yüzlerce yardım tırının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyruğa ait görüntüleri paylaştı.

"İhtiyacımız olan 500 tırı karşıya geçirebildiğimiz tek bir gün bile olmadı"

Egeland, korkunç insani krizin çözülebilmesi için İsrail'in yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne girişine izin vermesi gerektiğini belirterek, "Yüzlerce yardım tırı Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarında açlıktan ölmek üzere olan sivil halka yardım götürmek üzere Gazze'ye geçmek için sırada bekliyor. İhtiyacımız olan 500 tırı karşıya geçirebildiğimiz tek bir gün bile olmadı. Sistem bozuk ve İsrail masumların iyiliği için bunu düzeltebilir" dedi. - REFAH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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