Gazze'ye Yardım İçin Giden Filodaki Aktivistler İstanbul'a Döndü

Güncelleme:
Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişi, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan aktivistler yakınları ile buluştu. Burada işlemleri tamamlanan 137 aktivist sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısının uluslararası suç teşkil etmesi nedeniyle, sadece Türk aktivistlerin değil şikayette bulunmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri, görevlendirilen 10 cumhuriyet savıcısı tarafından alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
