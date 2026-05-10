Müslüman olan Uruguaylı aktivist Alvarez: 'Enkazlar arasında kıldıkları namazın kalbimde bıraktığı etkiyi unutamıyorum'

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak isteyen aktivistlerden oluşan grup, bu kez Filistin'e karadan hareket etmek için bir araya geldi. Yaşanması muhtemel sıkıntılara karşı ne yapacakları konusunda eğitim alan grup, dünyanın dört bir yanından gelen aktivistler ile bir araya gelerek önümüzdeki günlerde Libya'dan Gazze'ye hareket edecek. Hareket öncesi grupta yer alan Uruguaylı Mathias Alvarez, okuduğu Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman oldu. Atallah ismini alan aktivistin sevincine grupta bulunanlar sarılarak ortak oldu.

"Enkazlar arasında kıldıkları namazın kalbimde bıraktığı etkiyi unutamıyorum"

Kocaeli'den gruba katılan gazeteci Furkan Çalışkan'a duygularını anlatan aktivist, "Kişisel yolculuğumda Kur'an'ı ve İslam'ı arayışımı kesinlikle Filistin davasına ve Filistin halkına bağlıyorum. Filistinlilerin enkaz yığınları arasında namaz kıldıkları videoları izlediğimi hatırlıyorum ve bunun kalbimde bıraktığı etkiyi unutamıyorum" dedi.

Kütüphaneye gidip bir Kur'an-ı Kerim satın aldığını ifade eden Atallah Alvarez, "Sayfalarını açar açmaz onun ne olduğunu gördüm. Biz insanoğlunun iyi bireyler olabilmesi ve dünyada iyilik yapabilmesi için bir rehberdi bu. Okuduğum her şey içimde yankı buldu ve bana Allah'ın bize olan sevgisini gösterdi. Bunu yapmak neden iki yılımı aldı bilmiyorum ama Filistin'e ulaşmaya çalışan bir aileyle burada, Libya'da gerçekleştiği için gerçekten minnettarım. Kur'an okumaya iki yıl önce başladım ve okudukça aslında her şeyi zaten bildiğimi fark ettim. Allah'ın bunu ben daha Kur'an'ı okumadan önce kalbime yerleştirdiğini hissettim. Bu, en çok gözümü açan şeylerden biriydi. Okuduğum şeyler sanki zaten içimde vardı ve sadece Allah'ın ve İslam'ın kalbime girmesine izin vermek için kendimi ifade etmem gerekiyordu" dedi. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı