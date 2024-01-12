Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi tıbbi malzeme ve yakıt teslimatı sonrası kısmen hizmete başladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin tıbbi malzeme ve yakıt teslimatının yapılmasının ardından kısmen yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in baskınları nedeniyle tahliye edilen Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve yakıt sağlandı. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'nin yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı. Ghebreyesus, DSÖ ekibi ve partnerlerinin 2 hafta sonra ulaşmayı başardığı hastaneye bin yaralı ve 100 diyaliz hastasını tedavi etmeye yetecek 9 bin 300 litre yakıt ve tıbbi malzeme teslim ettiğini ifade etti.

Hastanede şu anda 60 sağlık personeli, 40 yatak, acil servis, 4 ameliyathane, kadın doğum servisi, hemodiyaliz ünitesi, laboratuvar hizmeti ve radyoloji servisinin faaliyet gösterdiğini ifade eden Ghebreyesus, "Hizmetlerin kısmen yeniden başlaması, yakıt tüketiminin çok daha fazla olduğu ve tıbbi malzeme ihtiyacının arttığı anlamına geliyor" dedi.

Ghebreyesus, Sağlık çalışanlarının hastaları tedavi edebilmesi için tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su teslimatının yapılması amacıyla ekiplerin sürekli ve güvenli erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Kasım 2023'te Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını ve altında tünel bulunduğunu iddia ederek yerinden edilen binlerce sivil ve hastanın bulunduğu Şifa Hastanesini kuşatmış ve zorla tahliye etmişti. - GAZZE