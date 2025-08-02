Gazze Şeridi'nde Yetersiz Beslenme Nedeniyle 7 Sivil Hayatını Kaybetti

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İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 7 sivil, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 169'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 7 sivil daha yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 93'ü çocuk olmak üzere 169'a yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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