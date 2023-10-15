Gazze şehitleri için yemek hayrı düzenlendi

İzmir'in Konak ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılar sonucu şehit olan Filistinli Müslümanlar için ihtiyaç sahibi, dul ve yetim ailelere yemek dağıtımı yapılarak dua edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılar sonucu şehit olan Filistinli Müslümanlar için ihtiyaç sahibi, dul ve yetim ailelere yemek dağıtımı yapılarak dua edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Emir Sultan Türbesi'nde, Kur'an'a Hizmet Derneği tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli Müslümanlar için yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Kur'an'a Hizmet Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Filistinli Müslümanların zaferi için dua etti.

"Kudüs davası yalnız değildir"

Yapılan duaların ardından açıklamalarda bulunan Kur'an'a Hizmet Derneği Başkanı Erkan Karagöz, Kudüs'ün İslam'ın onuru ve Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu ifade eden Karagöz, "Devlet terörü işleyen zalimler, kutsalımızı ele geçirmek için Filistinli kardeşlerimizi şehit ediyor. Bu uğurda her türlü zalimliği sergiliyorlar. Kudüs davası yalnız değildir. Oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız" dedi. - İZMİR