Gazze Mahkemesi'nin Final Oturumu İstanbul'da Başladı

Gazze Mahkemesi'nin Final Oturumu İstanbul'da Başladı
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak amacıyla kurulan Gazze Mahkemesi'nin final oturumu İstanbul Üniversitesi'nde başladı. Oturum 26 Ekim'de nihai kararını açıklayacak.

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere küresel ve bağımsız bir girişim olarak ilk defa gerçekleştirilen Gazze Mahkemesi'nin final oturumu İstanbul'da başladı. Mahkeme 26 Ekim'de nihai kararını açıklayacak.

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere küresel ve bağımsız bir girişim olarak ilk başlangıç toplantısı Londra'da düzenlendi. İlk genel oturumu geçtiğimiz aylarda Saraybosna'da düzenlenen Gazze Mahkemesi'nin final oturumu ise İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda başladı. Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Final oturumunun açılış konuşmasını Prof. Dr. Richard Anderson Falk gerçekleştirdi.

Oturum 26 Ekim'e kadar devam edecek

26 Ekim'e kadar devam edecek olan Gazze Mahkemesi final oturumunda Gazze'de yaşanan insanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak. Mahkeme 26 Ekim'de ise nihai kararını açıklayacak. - İSTANBUL

