Haberler

Gazze'deki Yıkım İsrail'den Görüntülendi

Gazze'deki Yıkım İsrail'den Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in insansız hava araçları, Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası patlama sesleri ve dumanlarla birlikte yoğun bir hareketlilik sergiliyor. Binaların büyük bir kısmı yıkılmış durumda.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki yıkım İsrail'den gözlemlenirken, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) bölge semalarındaki yoğun hareketliliğini patlama sesleri ve yer yer yükselen dumanlar takip ediyor.

İsrail ve Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi görüntülendi. İsrail'den görüntülenen Gazze Şeridi'nin merkezinde devasa bir enkaz manzarası hakimken, binaların büyük bir bölümünün yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı görülüyor.

Ayrıca bazı noktalardan aralıklarla siyah dumanların yükseldiği gözlemlenirken, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) bölge semalarındaki yoğun hareketliliğini patlama sesleri ve yer yer yükselen dumanlar takip ediyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown paylaştığı fotoğrafla tepki topladı

Paylaştığı fotoğrafa tepki yağıyor! Bir Pascal Nouma vakası daha
Pervin Buldan'ın isim vererek teşhir ettiği vekil: Bana cinsiyetçi mesaj gönderdi

İşte Buldan'ın Meclis kürsüden ismini vererek teşhir ettiği vekil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.