Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 61 Bin'i Geçti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 61 bin 599'e, yaralananların sayısı 154 bin 88'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgede açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 100 kişinin hayatını kaybettiği, 513 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bu sayılarla birlikte, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 599, yaralananların sayısının 154 bin 88'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 10 bin 78 kişinin hayatını kaybettiği, 42 bin 47 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yardım dağıtımlarında 31 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail'in ateş açması sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 388 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi'ndeki yardım dağıtımlarında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 838, sayısı 13 bin 409'a yükseldi.

Gazze'de 2'si çocuk 5 kişi daha hayatını kaybetti

Bakanlık aynı zamanda, İsrail'in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1'i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Açıklanan son sayılarla, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103'ü çocuk 227'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE