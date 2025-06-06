Gazze'de Yetim Çocuklar Kurban Bayramı'nda Eğlenceli Anlar Yaşadı
Gazze Şeridi'nde babalarını kaybeden yetim çocuklar, Cemre Uluslararası İnsani Yardım derneği tarafından düzenlenen kostümlü etkinlikte çeşitli oyunlar ve gösterilerle Kurban Bayramı'nı kutladı.
Gazze Şeridi'nde yetim çocuklar çeşitli oyunlar ve gösterilerle Kurban Bayramı'nda keyifli anlar yaşadı.
Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında babalarını kaybeden çocuklar için Kurban Bayramı'nda eğlence programı düzenlendi. Cemre Uluslararası İnsani Yardım derneği, Bureij Mülteci Kampı'nda düzenlediği kostümlü etkinlikle yüzlerce yetim çocuğun yüzünü güldürdü. Çocuklar İsrail'in saldırılarının gölgesinde dans ederek oyunlar oynadı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel