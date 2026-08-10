İsrail'in Gazze Saldırılarında Son 24 Saatte 6 Yaralı, Toplam Can Kaybı 73 Bin 386
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 6 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 386'ya, yaralı sayısı ise 174 bin 256'ya yükseldi. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar sürerken, ateşkes sonrası ölü sayısı bin 258, yaralı sayısı 4 bin 145 olarak belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldılar nedeniyle son 24 saatte 6 kişi yaralanırken saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 384'e yükseldi.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu son 24 saatte 6 kişi yaralandı. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 258'e, yaralı sayısı 4 bin 145'e ulaştı. Bulunan toplam ceset sayısı ise 807 olarak açıklandı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 386'ya, yaralı sayısı 174 bin 256'ya yükseldi.