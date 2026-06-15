Gazze'de can kaybı 73 bin 3'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 7 sivil hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 73 bin 3'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi. Bakanlık, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 992'ye enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 784'e yükseldiği, yaralı sayısının da 3 bin 144'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 3'e, toplam yaralı sayısının da 173 bin 252'ye ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı