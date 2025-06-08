Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nı Kutladı

Gazze'de Çocuklar Kurban Bayramı'nı Kutladı
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İsrail saldırıları gölgesinde Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, Türk yardım kuruluşunun düzenlediği etkinlikle Kurban Bayramı'nı kutladı. Maghazi Mülteci Kampı'nda düzenlenen etkinlikte çocukların yüzleri güldü.

Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, İsrail saldırıları gölgesinde Kurban Bayramı'nın kutladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Kurban Bayramı'nda da devam etti. İsrail saldırılarına rağmen Gazzeli çocuklar, Türk bir yardım kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlik ile bayramını kutladı. Maghazi Mülteci Kampı'nda bayram vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, çocukların bir nebzede olsa yaşadıkları trajedilerden uzaklaşmaları sağlanmaya çalışıldı. Çocuklar, etkinlikte, şarkı söyledi ve oyunlar oynadı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 50 binden çocuğun hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirtti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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