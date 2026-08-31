Gazze’de can kaybı 73 bin 456’ya yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı 73 bin 456'ya yükseldi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalleri sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre; son 24 saatte Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından 2 sivil öldürüldü, 10 sivil yaralandı. Bir sivil ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 320'ye, enkaz altından çıkarılanların sayısının 815'e, yaralı sayısının da 4 bin 385'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 456'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 174 bin 496'ya yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı