İsrail saldırılarında çocuklarını, torunlarını ve ailesinden yaklaşık 300 kişiyi kaybeden Meryem el-Hasayneh, Gazze Şeridi'nde kurduğu yetimhanenin kapılarını 150 yetim çocuğa açarak onlara sevgi, şefkat ve güven dolu bir yuva sunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun yol açtığı yıkım, geride binlerce yetim çocuk ve parçalanmış aile bıraktı. Anne ve babalarını, kardeşlerini ve yakınlarını kaybeden çocuklar, İsrail saldırıları nedeniyle barınma, bakım ve güvenli bir yaşam alanına ihtiyaç duyuyor. Bu zorlu şartlarda Gazze Şeridi'nde kurulan Al-Rahma Yetimhanesi, ailelerini kaybeden çocuklara yeni bir yuva olmayı amaçlıyor. Yetimhanenin kurucusu Meryem el-Hasayneh, ailesinden yaklaşık 300 kişiyi kaybettiği saldırıların ardından yetim kalan çocuklara destek olmak amacıyla Gazze Şeridi'nde El-Rahme Yetimhanesi'ni kurdu. El-Hasayneh şimdi kendi çocuklarını ve torunlarını kaybetmiş bir anne olarak, 150 yetim çocuğa kapılarını açarak onlara sevgi, şefkat ve güven dolu bir yuva sunuyor. Yetimhaneye bağlı "Cüsur el-Rahme" (Rahmet Köprüleri) adlı okul aracılığıyla çocuklar okuma ve yazma öğrenmeye başlarken gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmalarına ve daha iyi bir yaşam kurmalarına yardımcı olacak pratik yaşam becerileri de kazanıyor.

"Bu çocuklar benim kendi çocuklarımı hatırlatıyor"

Meryem el-Hasayneh, 2026 yılının başında çocukları yetimhaneye yerleştirmek amacıyla aileleriyle görüşmelere başladığını, ancak bazı yakınlarının bu fikre karşı çıktığını belirtti. Savaşta anne ve babalarını kaybeden çocuklardan ayrılmak istemeyen aileleri ikna etmenin zaman aldığını ifade eden el-Hasayneh, Mart 2026'nın ortalarında ilk 35 çocuğu kabul eden yetimhanede kalanların sayısının bugün 150'ye ulaştığını söyledi. El-Hasayneh, yetimhanenin zamanla çocuklara barınma imkanının yanı sıra sevgi ve güven ortamı, psikolojik ve sosyal destek ile eğitim hizmeti sunan bir kuruma dönüştüğünü kaydetti. Meryem el-Hasayneh, "Bu çocuklar benim kendi çocuklarımı, torunlarımı, erkek ve kız kardeşlerimin çocuklarını hatırlatıyor. Her küçük kız çocuğunda, öldürülen kızım Meryem'i görüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına duyduğu özlemi dile getiren el-Hasayneh, "Çocuklarımın bana 'Anne' diye seslenmesini özledim. Bu sözler kulaklarımda müzik gibi yankılanır, kalbimi tarifsiz bir şefkatle doldururdu" şeklinde konuştu. Meryem el-Hasayneh, Yetimhanedeki çocukların kendisine "Anne", "Teyze" veya "Nine" diye seslenmesinin, kaybettiği duyguları yeniden yaşamasına vesile olduğunu belirtti.

İki farklı gruba hizmet veriliyor

Yetimhane, iki farklı gruptaki çocuklara hizmet veriyor. İlk grupta babalarını saldırılarda kaybeden, annelerinin yeniden evlenmesinin ardından bakımları büyükanne ve büyükbabalarına kalan çocuklar yer alıyor. İkinci grubu ise hem annesini hem de babasını kaybeden çocuklar oluşturuyor. Her iki gruptaki çocuklara barınma, bakım, eğitim ve psikolojik-sosyal destek sağlanıyor.

Kurumda kalan çocukların hayatta kalan yakınlarıyla bağlarını korumalarına da önem veriliyor. Bu kapsamda çocuklar her perşembe akşamı ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek üzere yetimhaneden ayrılıyor, cumartesi günü ise eğitimlerine devam etmek için kuruma dönüyor.

Yatılı hizmetlerin yanı sıra yetimhane, 89 çocuğa da gündüz bakım hizmeti sunuyor. Bu çocuklar gün boyunca kurumun imkanlarından yararlanırken geceyi geçirmek üzere ailelerinin evlerine dönüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı