Gazze'de Açlık Krizi: 29 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de Açlık Krizi: 29 Kişi Hayatını Kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanı Mecit Ebu Ramazan, Gazze'de açlıktan 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve binlerce çocuğun daha ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler, yardım gönderilmezse 14 bin bebeğin yaşamını yitirebileceğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı Mecit Ebu Ramazan, çocuk ve yaşlı olmak üzere 29 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiğini ve binlercesinin daha ölüm riskiyle yüzleştiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mecit Ebu Ramazan, Cenevre'de basına yaptığı açıklamada Gazze'deki ölümlere ilişkin çocuklardan ve yaşlılardan oluşan 29 kişinin açlıktan öldüğünü ve binlerce çocuğun daha aynı ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bakan Ramazan'a, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan "Yardım sağlamamamız durumunda 14 bin bebek yaşamını yitirebilir" açıklamasına ilişkin yorumları sorulduğunda ise "14 bin çok gerçekçi bir sayı. Korkuyorum ki azımsanmış bir sayı bile olabilir" açıklamasında bulundu.

Ebu Ramazan, Filistin'deki 36 hastaneden sadece 7 veya 8 tanesinin zor şartlarda hizmet vermeye devam ettiğini ve tıbbi malzeme depolarının yüzde 90'ının ablukadan dolayı ikmal edemediğini bildirerek 90 ile 100 kadar tırın bölgeye giriş yaparak ancak orta bölgelere ulaşabildiğini aktardı. Ramazan, gönderilen tırlarda ise tıbbi malzeme bulunmadığını sadece gıda yardımı olduğunu ifade etti.

Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 12 Mayıs'ta yayınlanan raporlarda, Gazze'de 2.1 milyon kişinin açlıktan etkileneceğinin ifade edildi. Raporda bunun 469 bin 500'ünün ölümle sonuçlanabileceği kaydedildi.

BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir açıklamada, geçmişte binlerce insana yardım sağladığını ancak 19 aydır süren savaşın, Gazze'de kentin altyapısını ve çok sayıda yerleşim yerini yok ettiğini belirtti. Ajans, İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler tesislerini de hedef alarak kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekerek, yardım faaliyetlerini sürdüremediklerini ifade etti. UNRWA Gazze'de artık hiçbir yerin güvenli olmadığını vurguladı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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